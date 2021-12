Zdaniem producentki Dany Garcii postacie rozwijane przez scenarzystów wyniosły ten projekt na wyższy poziom. – "Wyprawa do dżungli", jak każda mocna historia, jest pięknie i jednoznacznie zakorzeniona w postaciach – ukazuje ich motywacje, nadzieje, lęki i najgłębsze pragnienia – twierdzi producentka. – Autentyczne postaci przyciągają publiczność i zachęcają do pozostania w historii, do kibicowania ich sukcesom i przeżywania ich porażek. Głębia bohaterów bezpośrednio przekłada się na głębię emocji, jakie może wywołać dobra historia. Przez lata nauczyliśmy się, że to właśnie do postaci wraca nasza publiczność. To one zostają z widzem jeszcze długo po tym, jak szczegóły fabuły zanikają w pamięci – tłumaczy.