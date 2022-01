"Za duży na bajki" - zobacz teaser filmu

To historia o dojrzewaniu oraz wyrywaniu się Waldka spod skrzydeł kochającej mamy, z którą łączy go piękna więź. Teresa bardzo kocha syna. Jednak, borykając się z własnymi problemami, lękami i frustracjami, często przelewa je na chłopca, nie pozwalając mu na dorastanie i samodzielność. "Tak bardzo stara się opiekować synem, że stale trzyma go pod kloszem" – opowiada o filmie Karolina Gruszka, filmowa Teresa, mama głównego bohatera.