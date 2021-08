Za komuny było lepiej? Nowy fragment i świetne recenzje ZUPY NIC. W kinach od piątku!

Bywają zarówno gorzkie, jak i całkiem słodkie powroty do przeszłości. Przykładem tych udanych jest z pewnością "Zupa nic" - obsypany pozytywnymi recenzjami najnowszy film Kingi Dębskiej. W prequelu "Moich córek krów" reżyserka wraca na chwilę do PRLu, by sprawdzić, ile prawdy ma w sobie zdanie, że ZA KOMUNY BYŁO LEPIEJ. "Zupa nic" to pełna ciepła i humoru wycieczka do krainy dzieciństwa, w dodatku w doborowej obsadzie! W produkcji zobaczymy m.in. Adama Woronowicza, Kingę Preis, Ewę Wiśniewską, Rafała Rutkowskiego, Katarzynę Kwiatkowską oraz debiutujące Alicję Warchocką i Barbarę Papis. Zobaczcie najnowszy fragment "Zupy nic"!