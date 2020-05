Biskup Janiak ukrywał pedofilię w Kościele. O tym mówi "Zabawa w chowanego"

Piotr Kania jako wikary parafii świętego Ducha we Wrocławiu został w 2005 r. zatrzymany przez policję za składanie trzem nieletnim chłopcom propozycji seksualnych. Miał im za to oferować 100 zł. Ówczesny proboszcz parafii Czesław Mazur poinformował kurię o sprawie oraz o znalezieniu w pokoju Kani dziecięcej pornografii.

Dziennikarze udostępnili w filmie zapis rozmowy biskupa z rodzicami jednej z ofiar ks. Hajdasza z marca 2016 r. Od samego początku był do nich wrogo nastawiony i nie chciał kontynuować rozmowy bez obecności molestowanego syna. Mimo to zapewnił, że jeśli przedstawiona przez nich historia się potwierdzi, niezwłocznie usunie duchownego z funkcji proboszcza w parafii w Chwaliszewie. Tak się też stało. Jednak akta sprawy przekazano do Watykanu dopiero pod koniec 2019 r, kiedy prokuratura już pracowała nad postępowaniem karnym wobec księdza pedofila.

- Dla niego Kościół jest matką, a matkę zawsze kocha się. Matkę chorą kocha się. I my dzisiaj Kościół kochamy taki, jaki jest i mamy sposób oczyszczenia Kościoła, niepłynący od ludzi. Ten, który za nas umarł na krzyżu, Ten nas oczyszcza, przed Nim klękamy, przed Nim grzechy wyznajemy i to jest oczyszczenie, uzdrowienie Kościoła, a nie formy oczyszczenia, które czasem nam proponują ludzie przewrotni - powiedział biskup Ignacy Dec.

Biskup Edward Janiak ukończył studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Specjalizował się w teologii moralnej. W 1979 r. otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską jako wikary parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. Po ukończeniu doktoratu w 1986 r. został proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Po roku powrócił do kraju i rozpoczął pracę w archidiecezji wrocławskiej.

W latach 1989-1992 piastował urząd dyrektora administracyjnego Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 1996 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk kardynała Henryka Gulbinowicza. Do 2012 r. zwierzchnikiem Janiaka był arcybiskup Marian Gołębiewski. Jak wskazują bohaterowie "Zabawy w chowanego", księża wspólnie decydowali o kwestiach przenoszenia księży do innych parafii. Zadaniem biskupa pomocniczego było odbycie rozmów ze stronami w sprawie i przygotowanie dokumentacji. W trakcie sądowych zeznań biskup Janiak stwierdził, że to arcybiskup w porozumieniu z biskupem bydgoskim zaproponował przeniesienie ks. Kani do Bydgoszczy. Z kolei kardynał Henryk Gulbinowicz otrzymał list od ks. Kani z prośbą o poręczenie w sytuacji zatrzymania przez policję i owego poręczenia udzielił.