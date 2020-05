Oświadczenie prymasa o "Zabawie w chowanego". Będzie dochodzenie

- Historie z filmu nie są prawdą o zdecydowanej większości księży. Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. W zdecydowanej większości księża i siostry zakonne to ludzie z powołaniem. Sumiennie wypełniający swoje obowiązki. Ścigamy sprawców również po ty, by stanąć po stronie dobrych księży i wraz z nimi pomagać wiernym w odkrywaniu Bożej miłości – mówił abp Wojciech Polak.