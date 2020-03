"Zapijesz się na śmierć". Aktor opisał koszmar na planie filmu

W najnowszym wywiadzie Ben Affleck przerwał milczenie i zdradził, czemu zrezygnował z roli Batmana. W tle wypalenie, fatalne doświadczenia z planu, ale też alkoholizm.

Gościem ostatniej wideo pogadanki magazynu "GQ" był Ben Affleck . Aktor promuje właśnie swój najnowszy film "The Way Back", jednak tematem numer jeden rozmowy było jego rozstanie z postacią Batmana i kulisy pracy na planie "Ligi Sprawiedliwości".

Potem niestety przyszła " Liga Sprawiedliwości ", z którą wiążą się same bolesne wspomnienia.

- Miałem dość, a oni na to: "Chciałbyś wyreżyserować i zagrać główną rolę w filmie o Batmanie?".

- Poczułem, że straciłem entuzjazm i pasję do tego. Pomyślałem, że to powinno zostać zrobione przez kogoś, dla kogo będzie to spełnieniem największego marzenia. Było dla mnie jasne, że na mnie już czas.