ZEW KRWI Emocjonująca ekranizacja klasycznej powieści Jacka Londona. Monumentalna przygoda. Premiera DVD już 19 maja 2021 roku!

Bohaterem historii jest pies o imieniu Buck, który niespodziewanie musi wyzbyć się przyzwyczajeń do wygodnego życia w domu w słonecznej Kalifornii. Zostaje przeniesiony na mroźne pustynie śnieżnej Alaski i poddany próbie dołączenia do psiego zaprzęgu,. Akcja toczy się w latach 90. XIX wieku, podczas „gorączki złota”, gdy postęp technologiczny i dążenie do bogacenia się stają się priorytetem. W tych ciężkich czasach przyjacielem Bucka okazuje się kochający naturę i całą jej dzikość – John Thornton. Nagłe zmiany w życiu i poszukiwanie swojego powołania zbiegają się z dążeniem do realizacji marzeń.