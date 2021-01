Zmarła Marion Ramsey. Zdobyła popularność dzięki kultowym komediom

Marion Ramsey zaczęła swoją karierę w latach 70. jak sporo innych aktorów – na deskach Broadwayu. W 1974 pojawiła się w musicalu "Miss Moffat", gdzie główną rolę zagrała Bette Davis. Dwa lata później Ramsey zadebiutowała na małym ekranie w sitcomie "The Jeffersons". Co ciekawe, w tym samym roku pojawiła się w programie komediowym "Coś", prowadzonym przez Billa Cosby’ego, który dwa lata temu został skazany za przestępstwa seksualne .

Choć za sprawą popularnych franczyz aktorzy dość często łapią kolejne role, to jednak Ramsey nie zrobiła kariery po "Akademii policyjnej". Pojawiała się w serialach jak "MacGyver" czy "Beverly Hills, 90210", ale w małych rólkach. Jednymi z jej ostatnich filmów były dwie części "Lawalantuli", produkcji o... gigantycznych pająkach ziejących ogniem. Co ciekawe, w tych filmach zagrała u boku swoich kolegów z "Akademii policyjnej", bowiem w obsadzie znaleźli się także Steve Guttenberg oraz Michael Winslow. Zapewne było to miłe spotkanie po latach.