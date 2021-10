WP Film Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Przejdź na Aktualności Zwiastuny Recenzje Magazyn WP Film #Dziejesiewkulturze Wywiady Yoli Patronaty Katalog filmów Katalog ludzi Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne cinemaforum + 2 juryfilmy krótkometrażowe Materiał partnera Dzisiaj, 27-10-2021 10:46 Materiał partnera Znamy składy jury konkursów filmowych tegorocznej edycji festiwali CINEMAFORUM 20. edycja CINEMAFORUM - Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych odbędzie się w dniach 3-7 listopada w Warszawie. Kto wybierze w tym roku zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych oraz laureatów Nagród im. Jana Machulskiego? Share Źródło: materiały partnera Zaproszenie do Jury Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych przyjęli: JANUSZ ZAORSKI - wykładowca akademicki i doktor reżyserii Ukończył studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jako reżyser debiutował w 1970 r. W kilku filmach wystąpił również jako aktor. W roku 1987 został przewodniczącym Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, a w roku 1988 kierownikiem artystycznym Zespołu Filmowego "Dom". W latach 1987-1989 zasiadał w Komitecie Kinematografii, od 1991 r. do 1993 r. pełnił funkcję prezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, a od 1994 r. do 1995 r. przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zrealizował kilkanaście filmów fabularnych, m.in. "Matka Królów" (1982 r., Srebrny Niedźwiedź - Berlin, Złote Lwy - Gdynia). "Jezioro Bodeńskie" (1985 r., Złoty Lampart - Locarno). "Piłkarski poker" (1988 r.), "Szczęśliwego Nowego Jorku" (1997 r., nagroda za reżyserię - Gdynia), "Syberiada Polska" (2013 r., Grand Prix na festiwalu w Seattle). W 2011 r odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Laureat nagrody "TeleSplendor" oraz Nagrody im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz młodego polskiego kina. Od 2013 r. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu KOSMOPOLIS Fundacji Nauki, Kultury i Edukacji. MATEUSZ RAKOWICZ - reżyser, storyboardzista, scenarzysta Absolwent wydziału grafiki warszawskiej ASP i Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy. Jeden z reżyserów nowelowego filmu fabularnego "Stacja Warszawa" (2011 r.) oraz twórca produkcji krótkometrażowych, w tym wielokrotnie nagradzanych filmów "Latarnik" i "Romantik". Autor nagradzanych reklam i teledysków m.in. dla Ani Dąbrowskiej, Natalii Sikory, Pezeta, Afromentalu i Kamila Bednarka. W 2021 r. na ekrany kin trafił jego indywidualny debiut pełnometrażowy "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". Komedia sensacyjna inspirowana życiorysem Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego "króla złodziei i ucieczek" z lat 80-tych, który pobił światowy rekord wymykając się 29 razy organom ściagnia. W obsadzie znaleźli się wybitni polscy aktorzy, tacy jak Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Dorota Kolak, Sandra Drzymalska czy debiutująca na dużym ekranie Masza Wągrocka. Film spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyki oraz widzów. Został uhonorowany nagrodą publiczności na 14. Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA oraz nagrodą za najlepsze kostiumy na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Stworzył storyboardy do ponad 500 filmów reklamowych i kilkudziesięciu produkcji fabularnych, w tym m.in. dla Agnieszki Holland, Kasi Adamik, Juliusza Machulskiego, Władysława Pasikowskiego, czy Krzysztofa Zanussiego. Laureat FRYDERYKA za reżyserię teledysku "Bang Bang" dla Ani Dąbrowskiej w 2011 r. MARTA HABIOR - producentka filmowa Jest absolwentką studiów ekonomicznych, oraz podyplomowych studiów dla kadry zarządzającej w mediach. Założycielka firmy produkcyjnej NO SUGAR FILMS. Pracuje w środowisku międzynarodowym - głównie z producentami z Francji, Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec i Danii. Jest członkinią Grupy Kobiety Filmu, Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych i Europejskiej Akademii Filmowej. ŁUKASZ M. MACIEJEWSKI - autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych Współautor scenariusza debiutu fabularnego Marcina Koszałki "Czerwony pająk". Autor scenariusza filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" w reżyserii Mateusza Rakowicza oraz "Braty" Marcina Filipowicza. Główny scenarzysta serialu "Król" na podstawie powieści Szczepana Twardocha, w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Mieszka i pracuje w Krakowie. SANDRA DRZYMALSKA - aktorka W 2017 roku ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Zadebiutowała główną rolą w filmie ,,Powrót" Magdaleny Łazarkiewicz. Za swoją kreację we włosko-polskiej koprodukcji ,,Sole" (reż. Carlo Sironi) otrzymała wyróżnienia na festiwalach w Montrealu oraz Bastii. Wystąpiła w popularnym serialu oryginalnym Netflixa pt. "Sexify". Role w filmach ,,Każdy ma swoje lato" Tomasza Jurkiewicza i ,,Ostatni Komers" Dawida Nickela przyniosły jej aktorskie wyróżnienie w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych na festiwalu w Gdyni w 2020 r. Najnowszy film z jej udziałem "Najmro. Kocha, kradnie szanuje" Mateusza Rakowicza był prezentowany w Konkursie Głównym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Decyzją Komitetu Organizacyjnego Nagród im. Jana Machulskiego, ze względu na wyzwania, wobec których branża filmowa stanęła w obliczu pandemii COVID-19, Kapituła Nagród im. Jana Machulskiego wybierze tegorocznych Laureatów spośród nominacji przyznanych w latach 2020 i 2021. W Kapitule Nagród im. Jana Machulskiego zasiądą: KATARZYNA KLIMKIEWICZ - reżyserka i scenarzystka Ukończyła reżyserię w Szkole Filmowej w Łodzi. Swoje filmy realizowała w Berlinie, Izraelu, Wielkiej Brytanii i Chile. Jej krótkometrażowy debiut "Hanoi - Warszawa" zdobył wiele nagród w Polsce i na świecie, a Europejska Akademia Filmowa uznała go za Najlepszy Film Krótkometrażowy 2010 r. W pełnym metrażu zadebiutowała w Wielkiej Brytanii filmem "Zaślepiona" (Grand Prix, Nagroda za reżyserię oraz Nagroda Dziennikarzy na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych w 2013 r.). Film ten wszedł do kin w Wielkiej Brytanii i w Polsce wiosną 2013 r. Kolejny film, "Wyspa", otrzymał główną nagrodę w Konkursie Krótkometrażowym podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie w lutym 2014 r. oraz Grand Prix na festiwalu w Huesca w czerwcu 2014 r. W listopadzie do kin wchodzi jej drugi pełnometrażowy film "Bo we mnie jest seks". GABRIELA MUSKAŁA - aktorka, dramatopisarka i scenarzystka Absolwentka i wykładowczyni Szkoły Filmowej w Łodzi. Obecnie związana z Teatrem Narodowym w Warszawie. Laureatka wielu festiwali i prestiżowych nagród aktorskich, w tym czterech teatralnych Złotych Masek, I Nagrody na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, czy nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę w filmie "Wymyk". Popularność przyniosły jej role w serialach "Londyńczycy", "Głęboka woda", "Paradoks", "Królestwo kobiet" i w filmie "Moje córki krowy". Jest autorką scenariusza filmu "Fuga" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, którego premiera miała miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2018 r. W 2019 r. otrzymała nominacje do Polskich Nagród Filmowych "Orły" w aż w trzech kategoriach: "Najlepsza drugoplanowa rola kobieca" za film "7 uczuć", "Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca" za film "Fuga" oraz "Odkrycie roku" za scenariusz do filmu "Fuga" - w tej kategorii otrzymała Orła. Laureatka nagród aktorskich m.in. na Festiwalu Avant Garden w Atenach, OFF CAMERA w Krakowie, Festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu i Festiwalu CINERGIA w Łodzi. Jedna z jej ostatnich kreacji teatralnych to postać Felicji w sztuce "Jak być kochaną" wg. Kazimierza Brandysa, w reżyserii Leny Frankiewicz. Spektakl miał swoją premierę w lutym 2019 r. na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. Za rolę Felicji Gabriela Muskała była nominowana do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida i otrzymała nagrodę "Róża Gali" w kategorii "Teatr". Jej sztuki (m.in. "Podróż do Buenos Aires" i "Daily Soup") pisane razem z siostrą Moniką Muskałą pod pseudonimem Amanita Muskaria zostały przetłumaczone na wiele języków i od lat grane są z powodzeniem w Polsce i za granicą. PIOTR DYLEWSKI - scenarzysta, reżyser Urodzony w Białymstoku. Przed rozpoczęciem kariery filmowej ukończył psychologię. Studiował reżyserię w Katowickiej Szkole Filmowej oraz w Szkole Wajdy. W 2019 r. premierę miał jego 60-minutowy niezależny film fabularny "Zgniłe uszy", który zdobył wiele nagród na całym świecie, w tym Nagrodę im. Jana Machulskiego w kategorii "Najlepsza reżyseria". MICHAŁ RYTEL-PRZEŁOMIEC - autor zdjęć filmowych Studiował fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku operatorskim. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, uczestnik Berlinale Talent Campus. Autor zdjęć do wielu reklam, teledysków i filmów krótkometrażowych, a także zdobywca wielu nagród filmowych i fotograficznych, m.in. "Doliny Kreatywnej" i "Nagrody Kodaka". Za zdjęcia do ostatniego filmu pt. "Sztangista" (reż. Dmytro Sukholytky-Sobchuk) został trzykrotnie nominowany i zdobył dwie nagrody (w tym Nagrodę im. Jana Machulskiego). Właśnie zakończył zdjęcia do najnowszego filmu kręconego w całości na Archipelagu Szetlandzkim. Projekcje wszystkich nominowanych w obu konkursach filmów będzie można obejrzeć podczas bezpłatnych pokazów w warszawskiej Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki. Wejściówki można odbierać w dniu projekcji w biurze festiwalowym w Kinotece. *** Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Realizowany podczas CINEMAFORUM projekt "Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation" dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Realizowany podczas CINEMAFORUM projekt "FILL Film Industry Leaders Lab" zrealizowano przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Festiwal współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerami głównymi festiwalu są: Goethe-Institut w Warszawie oraz Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Partnerami głównymi festiwalu są: Goethe-Institut w Warszawie oraz Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Partnerami programowymi imprezy są: British Council, American Film Festival, Digital Knowledge Observatory, Mazovia Warsaw Film Commission, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawska Szkoła Filmowa, Fundacja LEGALNA KULTURA.. Partnerami branżowymi Nagród im. Jana Machulskiego są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Związek Artystów Scen Polskich ZASP, Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM, Platige Image. Partnerami zagranicznymi są: Stiftelsen Amandusfestivalen (Norwegia), Kinographe (Francja), Cinemahall (Ukraina), Malta Film Foundation (Malta).