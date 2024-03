Żona Willisa nie wytrzymała. "Skończcie z tymi głupimi nagłówkami"

- Ktokolwiek pisze te głupie nagłówki niech przestanie straszyć ludzi, że gdy otrzymają diagnozę jakiejś choroby neurokognitywnej, to pozostaje już tylko powiedzieć: "To już wszystko. To koniec. Możemy się spakować. Nie! Jest zupełnie odwrotnie – twierdzi oburzona Emma Heming Willis.