Życie jest muzyką. Recenzja filmu "Aline. Głos miłości"

Chyba nie ma osoby, która nie znałaby twórczości Céline Dion. Przeboje takie jak "Because you loved me", "That's the way it is" czy "I'm alive" w latach 90. można było usłyszeć dosłownie wszędzie. Charakterystyczny, mocny głos kanadyjskiej wokalistki pojawiał się także w filmach, jak chociażby "Piękna i Bestia", "Bezsenność w Seattle", "Dziennik Bridget Jones" oraz "Titanic" – wielka produkcja, której wizytówką stałą się słynna piosenka "My hart will go on". Dion niemal od początku swojej kariery śpiewała o miłości – najpierw o tej wyśnionej, potem o prawdziwym uczuciu, które przerodziło się w piękny, trwały związek. Chyba właśnie w tym – oprócz ogromnego talentu – tkwi sekret jej wielkiego sukcesu. Utwory Kanadyjki na przestrzeni ostatnich trzech dekad stały się nieśmiertelnymi hymnami zakochanych, które nucimy po dziś dzień.