Jak tu ciemno. Pełen napięcia finał historii komisarza Adama Kruka w Canal+ online

Podejrzany jest komendant Krzysztof Bogdanowicz (Zbigniew Stryj), którego rola w całej tej historii wciąż nie jest jasna. Bo czy to możliwe, by to, co rozgrywa się tuż pod nosem szefa podlaskiej policji mogło się dziać bez jego udziału lub przynajmniej wiedzy i cichego przyzwolenia?