Powrócił po 40 latach. Widzowie nie mogą przestać oglądać "Powrotu Jedi"

W tym roku "Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi" powróciło do kin z okazji 40. rocznicy premiery. Nie jest to jednak pierwszy powrót kultowego dzieła na duży ekran. Wcześniej można go było oglądać np., gdy Lucas stworzył cyfrową kopię filmu i dodał do niego nowe efekty komputerowe.