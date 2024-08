Bał się jej Kościół i feministki. Musiała odwołać koncert w europejskiej stolicy

Według mnie to było to, co przelało szalę goryczy i popchnęło Madonnę do konfrontacji z tą instytucją. Kiedy w 1990 miała dać koncerty w Rzymie podczas trasy "Blond Ambition", a Watykan i papież otwarcie nawoływali do ich bojkotu, otrzymywała groźby śmierci. We włoskiej prasie, szczególnie tej katolickiej, pojawiało się wówczas wiele krytycznych i niebezpiecznych tekstów na jej temat, które naprawdę mogłyby doprowadzić do tragedii, a Madonna została zmuszona do odwołania jednego show, co było wówczas nie do pomyślenia. Tak silną reakcję kościoła mógł sprowokować tylko fakt, że rękawice rzuciła im katoliczka, która wiedziała, o czym mówi.