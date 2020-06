"Eastern": szokująca wizja Polski

Tytuł "Eastern" wiele zdradza. Film Piotra Adamskiego zbudowany jest na gatunkowym szkielecie westernu. Natomiast ze wschodem łączy go jedynie polski język. Miejsce, w którym rozgrywa się akcja, jest przedziwne – to ciasne, współczesne osiedla i parkingi w bliżej nieokreślonym mieście. W zasadzie mogłoby to być jakiekolwiek miasto w Europie. Tak pozbawiona cech charakterystycznych jest sceneria.