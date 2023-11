"Robactwo". Boicie się pająków? Podchodźcie tylko z miotaczem ognia

Ta metafora średnio się sprawdza w filmie, bo pająki nie czekają aż ktoś je zrozumie - po prostu atakują i zabijają. Ale za to motyw z brutalnością policji bez wątpienia można odczytywać jako wcale nie taki zły komentarz społeczny na temat rasizmu. Vanicek w dość obrazowy sposób ukazał bezradność, z jaką spotykają się bohaterzy, gdy w ich życie wkraczają służby. Ci, co w teorii mają zapewnić im bezpieczeństwo, sprawiają, że jest tylko gorzej. To tylko dodaje treści do fabuły, udowadniając po raz kolejny, że horror to przecież świetne pole do portretowania wszelakich fobii społecznych.