"Slotherhouse: Leniwa śmierć". Oni serio to nakręcili. Wymarzony seans dla fanów głupich filmów

Filmy "tak złe, że aż dobre" to zupełnie osobna kategoria w kinie. Na przestrzeni historii kina na takie określenie zasłużyły sobie "perełki" jak "Troll 2", "The Room", "Anakonda", dzieła Eda Wooda czy seria "Rekinado". Teraz do tej listy można dorzucić kolejny tytuł - komediohorror "Slotherhouse: Leniwa śmierć", który pokazywany jest w multipleksach od 27 października. Pod niejednym względem to podobnie odmóżdżająca zabawa, co powyższe tytuły.