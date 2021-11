Świat pokochał go za Neville'a. Aktor wylicza, za co uwielbia Polskę

Trochę się tam dzieje, ale fakt – to generalnie przyjemna historia. Ostatnio większość produkcji telewizyjnych jest o morderstwach, więc to ogromna odskocznia. Dlatego też i dla mnie było to coś nowego. Zdecydowanie nie należę do majętnej klasy wyższej, z jakiej wywodzi się serialowy Hugh. Mogłem razem z reżyserem, Brianem Percivalem, budować tę postać – zaczynając od akcentu, a kończąc na skomplikowanym charakterze tej postaci, która wciągnięta jest w miłosny trójkąt bohaterów. Nie chcieliśmy, by Hugh był czarnym charakterem. Jest przeciwwagą dla postaci Nicka, który kocha Helen, ale ona z kolei decyduje się być z Hugh z jakichś powodów. Relacja tej trójki miała zaintrygować widza, a nie znudzić go powtarzalnością schematu. Myślę, że wyszło nam to bardzo interesująco.