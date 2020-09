"Zatoka cieni": kiedyś ścigali El Chapo, dziś chcą ocalić planetę. Mrożący krew w żyłach dokument Leonarda DiCaprio

Kino przyzwyczaiło nas do obrazu meksykańskich mafiosów handlujących narkotykami, bronią i ludźmi. Ale ich rynek wciąż się powiększa. Przemyt części ciał zwierząt, które są smakołykami kuchni orientalnej, rośnie w siłę. Do tego stopnia, że prowadzi do wyginięcia gatunków.