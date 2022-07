15. edycja wakacyjnego święta kina wystartowała! Relacja z uroczystej gali Festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot – Zakopane

– Jestem bardzo wzruszona. To niezwykle miła nagroda i cieszę się, że ją dostałam właśnie tutaj, w mieście, które kocham. Zawsze chętnie tu wracam, bo mam wspaniałe wspomnienia związane właśnie z Trójmiastem. To sprawia, że ten festiwal ma dla mnie szczególną wartość. Jest mi też bardzo miło, że zostałam wyróżniona nie tylko za swoją pracę, ale także za działalność społeczną i aktywizm. Dla mnie to szczególnie ważny aspekt – chciałabym promować takie inicjatywy w środowisku artystycznym i zachęcać innych do zabierania głosu. Mamy niezwykły dar, jakim jest komunikatywność i to, że mamy ogromne zasięgi. Ludzi interesuje to, co mamy do powiedzenia, więc nie marnujmy tego wielkiego potencjału. Czasy są bardzo trudne, jest wiele tematów, o których trzeba mówić głośno.