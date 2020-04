"1917": Najlepszy film wojenny od czasów "Szeregowca Ryana" w Kinie WP Pilot

Sam Mendes , kojarzony ostatnio z dwiema poprzednimi częściami Jamesa Bonda , a wcześniej z legendarnym " American Beauty ", stworzył tym razem historię wyjątkowo prostą. Trudno wszak nazwać opowieść o samobójczej misji dwóch żołnierzy, polegającej na przejściu z punktu A do punktu B w celu przekazania rozkazów, filmem nad wyraz skomplikowanym. Ale to właśnie prosty scenariusz, jak wcześniej udowodnił podobny w konstrukcji "Mad Max: Na drodze gniewu" George'a Millera, stał się największą siłą "1917".

Gdyby bowiem nie fakt, że na ekranie widzimy praktycznie przez cały seans wyłącznie dwóch bohaterów, którzy mają powstrzymać przed wpadnięciem w śmiertelną pułapkę brytyjski regiment, cała produkcja nie mogłaby być stylizowana na wspomniane we wstępie jedno ujęcie. A to właśnie ten niemal niemożliwy do zrealizowania wyczyn sprawi, że seans "1917" każdy widz zapamięta do końca życia.