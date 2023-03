30 lat po policyjnym fiasku. Spojrzał w oczy podejrzanemu o okrutne zabójstwo

Colin Stagg pasował do profilu. Tak samo jak Robert Napper, który okazał się mordercą. Pamiętajmy, że profil to nie jest unikalny przewodnik do złapania sprawcy. Ta analiza ma pomóc w zawężeniu listy podejrzanych. Jeśli z miliona osób zostaną dwie, to jest to naprawdę pożyteczne narzędzie. Trzeba je tylko dobrze wykorzystać, co w tym przypadku nie miało miejsca.