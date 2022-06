"Boylesque". Wszyscy zazdroszczą mu radości życia. To najstarszy drag queen w Polsce

To tak samo jak z dalszą podróżą - potrzebujesz przemyśleć, co masz spakować, jak się przetransportujesz, zaplanować to, co cię czeka, żeby się nie stresować, ale też i oswoić z nową sytuacją. Jednocześnie wydaje mi się, że przygotowania Lulli do pogrzebu, wybór urny w kształcie szpilki, to też jakiś jego performance, nawet jeśli tylko dla siebie.