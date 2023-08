Była "dziewczyną Bonda" i muzą Tarantino. "W każdym wywiadzie powtarzam: Wciąż żyję"

Tak i kontrakt z wytwórnią na kolejne siedem lat. W tamtych latach wyglądało to tak, że producenci filmowi tworzyli sobie coś w rodzaju prywatnej stajni aktorów i aktorek. Płacili im co tydzień jakieś drobne pieniądze, by po prostu mieli za co żyć. Następnie "sprzedawali" aktorów i aktorki reżyserom czy innym producentom, którzy robili jakiś film. Tak zarabiali wielkie pieniądze. Któregoś razu dowiedziałam się, że jeden z reżyserów chciał mnie w swoim filmie, ale producent, z którym miałam podpisany kontrakt stwierdził, że on nie będzie się tym zajmował, bo on kasy w danej chwili ma pod dostatkiem. Miałam 17 lat i musiałam grać, by mieć na życie. On może nie potrzebował pieniędzy, ale ja tak. Miałam szczęście, że producent uwolnił mnie z kontraktu i mogłam zacząć współpracę z tym drugim.