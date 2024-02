Była legenda, teraz są problemy. Bo niestety robią nowego "Gladiatora"

Czy jest na co czekać? Ta problematyczna produkcja będzie skupiała się na postaci Lucjusza, dorosłego już siostrzeńca Kommodusa. Maximus był idolem młodego chłopaka. W ostatnich latach krążyły różne pogłoski o tym, jak będzie wyglądała ta historia. Wśród nich były historie o tym, że dojdzie do reinkarnacji Maximusa czy też o tym, że Russell Crowe nie chciał pozwolić na to, by "Gladiator 2" opowiadał o kimś innym niż on sam.