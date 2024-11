Cate Blanchett dla WP: "Kocham swoją pracę tak, że chcę ją czasem rzucić"

Czy łatwa? Uwielbiam swoją pracę. Kocham ją wręcz tak, że chcę ją czasem rzucić. Bo ona bywa trudna. Ale gdy coś głęboko kochasz, to czujesz wielką odpowiedzialność, by to kontynuować, pracować nad tym, by jej owoce były najlepsze, jakie tylko mogą być. Przechodzimy obecnie przez burzliwe czasy, jak wpływ AI na przemysł, który może przynieść nam korzyści, ale nie zapominając o katastrofalnych, możliwych skutkach. Staramy się dziś, by ludzie po obu stronach kamery mieli najlepsze możliwości rozwoju.