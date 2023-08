Co za horror. Wiedźma z lasu i wioska, która skrywa okrutne tajemnice

Mizoginii, ksenofobii i masowej histerii jest w tym filmie więcej niż typowych dla horrorów "jump scare'ów", przy których gęsia skórka gwarantowana. Co nie znaczy, że to będzie łatwy seans. Tereza Nvotova, zapytana w jednym z wywiadów, jak wyglądał jej research do filmu, powiedziała bez ogródek: "Cóż, dorastanie na Słowacji było wystarczające. Połowa mojej rodziny jest ze wsi. Spędziłam wiele czasu wśród małych społeczności, więc mam to we krwi. Ale to nie wszystko. Wykorzystaliśmy wieś jako zbiorowego bohatera, by pokazać, co naszym zdaniem jest nie tak ze społeczeństwem. Strach przed nieznanym lub przed czymś różnym od nas jest największym motorem napędowym najgorszych zbrodni. I tak dzieje się przez wieki".