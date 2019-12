"Czarne święta": Premiera remake'u hitu, który zmienił oblicze horroru. Oryginał wyszedł poza schemat

Dziś premiera remake'u horroru "Czarne święta", który swego czasu całkowicie zbrukał święta Bożego Narodzenia i zrewolucjonizował cały gatunek horroru. Przypominamy zatem historię kultowego oryginału.

"Czarne święta" jako rewolucja horrorów

"Czarne święta" (org. "Black Christmas") z 1974 r. to jedna z najważniejszych pozycji w historii horrorów . Film odświeżył schematy i był zapowiedzią boomu na tzw. slashery (krwawe horrory). Jednak doceniono go dopiero kilka lat po premierze.

"Czarne święta" trzymają w napięciu

Już od pierwszych minut film trzyma w napięciu i zaskakuje formą. Początkowe zdarzenia obserwujemy z perspektywy nieznajomego napastnika, co daje duże pole do kreowania atmosfery grozy i niepewności. Sceny, w których bohaterowie próbują radzić sobie z napastnikiem i szukają rozwiązania zagadki morderstw, są kontrowane ujęciami brutalnych zbrodni. Przez to, że nie poznajemy tożsamości napastnika, jego makabryczne czyny nabierają uniwersalnego charakteru. Znika bariera oddzielająca widzów od wydarzeń. Sprawcą zabójstw może być niekoniecznie typowy psychopata, a przeciętny sąsiad z bloku obok.

"Czarne święta" w Polsce

"Czarne święta" są warte obejrzenia

"Czarne święta " to horror wymykający się gatunkowym ramom. Zastosowane rozwiązania weszły do kanonu horrorowych tricków. To film warty zobaczenia nie tylko z powodu ważnej roli w historii gatunku. To po prostu dobry obraz, który powinien zainteresować nie tylko miłośników kina grozy, ale też wszystkich lubiących dobre, poważne kino w nieoczywistym, świątecznym sosie.