Daniel Olbrychski uhonorowany. Miał wątpliwości, czy jest godny nagrody

Daniel Olbrychski był uznawany za następcę Zbigniewa Cybulskiego. Obaj grali "po amerykańsku", jak najlepsi absolwenci nowojorskiego Actors Studio. Po roli w "Popiołach" Andrzeja Wajdy Olbrychski stał się wcieleniem tragicznego bohatera narodowego, ale z pomocą innych reżyserów nie dał się zaszufladkować. Jerzy Hoffman zrobił z niego dzikiego okrutnika w "Panu Wołodyjowskim", a Kazimierz Kutz wziął go do "Soli ziemi czarnej", żeby uśmiercić go na ekranie ledwie po kilku minutach i w ten sposób nieco zadrwić z jego wizerunku.