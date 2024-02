"Diuna" idzie po miliony. Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułki

"Diuna" była spektakularnym widowiskiem 2021 r. Krytycy byli zachwyceni i wydawało się, że przełoży się to też na masę Oscarów - nie do końca. Jednak wyniki finansowe filmu prezentowały się całkiem nieźle. "Diuna" Villeneuve'a zgarnęła na świecie trochę ponad 430 mln dolarów. Łatwo o to nie było. W końcu "Diuna" jest ekranizacją ambitnej książki Franka Herberta, której akcja nie toczy się zbyt wartko. Film został nakręcony z rozmachem, jednocześnie jednak z wyczuciem i bez zbędnych fajerwerków. Reżyser skupił się na zbudowaniu klimatu, stworzeniu wiarygodnej przestrzeni, mrocznego opus magnum współczesnego kina science-fiction. Tego typu przedsięwzięcia rzadko odnoszą komercyjny sukces.