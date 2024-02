"Diuna: Część druga". Musicie iść na ten film do kina! [Recenzja]

Dobry, zły i Austin Butler

Podobnie, jak w pierwszej części, to Paul wiedzie nas przez tę historię. I to jego oczami oglądamy kolejne elementy tego złożonego świata, czasem tylko zostawiając go, by zobaczyć, co się dzieje u jego wrogów - ponurych i brutalnych Harkonenów, którzy pod koniec pierwszej części najechali na Arrakis i zamordowali ojca Paula.