EDWARD LACHMAN Z NAGRODĄ EnergaCAMERIMAGE ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI

Na swoim koncie posiada także fabularny debiut reżyserski, Ken Park z 2002 roku, gdzie współpracował z Larrym Clarkiem oraz liczne produkcje dokumentalne, pośród których warto wymienić na przykład: Film Nicka (reż. Nicholas Ray, Wim Wenders), In Our Hands (reż. Robert Richter, Stanley Warnow), Ornette: Made in America (reż. Shirley Clarke), Matka Teresa (reż. Ann Petrie, Jeanette Petrie), Żołnierze muzyki (reż. Albert Maysles, Susan Froemke), Upadek (reż. Chris Smith), Nie mrugaj – Robert Frank (reż. Laura Israel) oraz samodzielnie wyreżyserowane: Report from Hollywood, Cell Stories, Life for a Child czy In the Hearts of Africa.