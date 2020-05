Twórcy filmów z popularnego gatunku science fiction zazwyczaj puszczają wodze fantazji do tego stopnia, że kilka dekad później świat, w jakim rozgrywała się ich akcja, zupełnie nie przypomina naszej rzeczywistości, a ukazanie na ekranie technologie nijak mają się do tego, co znamy z autopsji. Zdarzają się natomiast raz na jakiś czas filmy, które zaskakująco trafnie przewidują przyszłość. Oto dziesięć takich tytułów.