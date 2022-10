Jeden z najgłośniejszych romansów PRL-u. "Nie traktowałam jej w kategorii potencjalnej rywalki" - wspominała żona

Wybrała Jaroszewicza

Daniel przestał wyjeżdżać z Marylą, w zamian często przesiadywał w SPATiF-ie. Piosenkarka po powrocie "zastawała go pijanego albo nie zastawała w ogóle". W efekcie przedłużała trasy koncertowe, nie chcąc wracać do stolicy. I wreszcie stało się to, co musiało się stać – Rodowicz wybrała Jaroszewicza. Daniel prosił o interwencję matkę Maryli, a gdy to nie poskutkowało, uniósł się honorem i zamieszkał w hotelu.