"Już tu nie wrócę": szybko przekonały się, że dorosłość jest trudna. System nie daje im nadziei

Decyduje o tym sąd, który traktuje to jako sposób na resocjalizację tych dzieciaków, głównie w wieku 13-18 lat. Tylko powody, dla których nastolatki trafiają do MOW są bardzo różne. Niektóre z nich są mocno zdemoralizowane, mają na swoim koncie kradzieże, napady, handel narkotykami. Ale są też takie dziewczyny, których jedyną "winą" jest to, że nie miały sporo nieobecności w szkole. Dlaczego? Bo pochodzą z patologicznych rodzin, pełnych agresji, alkoholu czy narkotyków, więc musiały za dorosłych ogarniać dom: opiekować się młodszym rodzeństwem, robić zakupy, gotować. To strasznie niesprawiedliwe, że te dwie zupełnie różne grupy trafiają do jednego miejsca.