"Kocham Polskę, to teraz mój dom". Palestyńczyk ocenił zachowanie Hołowni

Byłem załamany, bo tata mi zaufał, zainwestował w mój kolejny wyjazd do Polski i nie chciałem, żeby wszystkie te pieniądze poszły na marne. Zadzwoniłem do niego, przyznałem się, że się nie dostałem i że mogę teraz studiować cokolwiek, choćby dziennikarstwo. Problem polegał na tym, że był już wrzesień, więc wszystkie egzaminy na tych kierunkach były pozamykane. I tata powiedział wtedy, że on nie wie, jak to będzie z pieniędzmi, ale żebym spróbował wrócić na studia do Łodzi. Udało mi się wrócić tam na studia.