Ku pokrzepieniu serc, czyli Titanic według nazistowskiej propagandy

Ekipa filmowa próbowała jeszcze namawiać mściwego scenarzystę do wycofania oskarżeń, a samego winowajcę do zadośćuczynienia wobec ojczyzny (np. do wzięcia udziału w jakiejś akcji pomocowej dla wojska lub odbycia służby w karnym batalionie). Jednak wobec zdecydowanej odmowy obu zainteresowanych Selpina umieszczono w areszcie śledczym – z którego już nigdy nie wyszedł. Pewnego ranka znaleziono go powieszonego na własnych szelkach. I chociaż oficjalnie uznano to za samobójstwo, to jednak istnieją podejrzenia graniczące z pewnością, że Selpina uduszono na rozkaz Goebbelsa. Wcześniej jeszcze zadbano o śmierć zawodową, wykluczając go oficjalnie z zrzeszenia filmowców. A to oznaczało ni mniej, ni więcej jak tylko zakaz wykonywania jego ukochanej profesji.