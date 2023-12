Margaret debiutuje w roli... wieloryba. Zobaczcie, jak jej wyszło

To również produkcja spektakularna wizualnie i muzycznie. Za zdjęcia są odpowiedzialni najlepsi fotografowie przyrody na świecie. Kilkanaście osób pracowało w różnych zakątach globu, używając najnowszej technologii do rejestrowania corocznej wędrówki wielorybów. Udało się uchwycić ich zabawy, moment narodzin a nawet to, w jaki sposób mały waleń jest w stanie pić mleko matki pod wodą. Dzięki efektom specjalnym na ekranie można zobaczyć wielkiego wieloryba przepływającego w chmurach między szczytami gór.