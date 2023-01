"Mężczyzna imieniem Otto". Tom Hanks znów zachwyca na dużym ekranie

Jak polubić marudę?

Początkowe postanowienie bohatera może brzmieć strasznie, ale bez obaw – ta pozornie przygnębiająca historia podana jest widzom z dużą dozą humoru. Także sam Otto swoim zgorzknieniem rozczula i bawi do łez, bo pod fasadą zgryźliwego marudy można dostrzec dobrego i całkiem sympatycznego człowieka. Jego prawdziwą naturę szybko dostrzega nowa sąsiadka, Marisol. Kobieta wprowadza się do domu naprzeciwko wraz z całą swoją gwarną i radosną rodziną, co dla cichego i wycofanego bohatera wydaje się istnym trzęsieniem ziemi. Jej częste wizyty, prośby oraz zwykłe gesty serdeczności niweczą samobójcze plany mężczyzny i sprawiają, że Otto siłą rzeczy zaczyna aktywnie angażować się w sąsiedzkie życie, a z czasem dochodzi nawet do wniosku, że wcale nie spieszy mu się na tamten świat.