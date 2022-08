Miłość Seagala do Putina. Od sztuk walki po powtarzanie przekazu Kremla

Co w takim razie powiedzieć o amerykańskim aktorze kina akcji? Steven Seagal nie dość, że od 2016 roku ma rosyjskie obywatelstwo (wręczył mu je sam Putin) i wielokrotnie pokazywał się publicznie z prezydentem Rosji, to teraz oskarżył prezydenta Zełeńskiego, że ten rzekomo wydał rozkaz, by zabić w ostrzale rakietowym "ukraińskich nazistów".