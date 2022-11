Minionki: Wejście Gru - recenzja Blu-ray od Galapagos

Nie zrozummy się źle. Ogląda się to świetnie, acz scenariusz na pewno nie jest najmocniejszą stroną "Minionki: Wejście Gru". Nie chodzi nawet o mało wyszukaną historię, a po prostu fakt, że film to w zasadzie zbiór dłuższy lub krótszych skeczy połączonych ze sobą mizernym fabularnym spoiwem. Jeśli wam to nie przeszkadza, na pewno będziecie się świetnie bawić. Zwłaszcza że w scenach akcji twórcy wspięli się na wyżyny kreatywności. W połączeniu z pierwszorzędną animacją wygląda to naprawdę imponująco.