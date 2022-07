Bije rekordy popularności. Miłość spadła na niego, jak grom z jasnego nieba

Sytuacja przemysłu filmowego wciąż pozostawia jednak wiele do życzenia. Dobre wyniki w kinach osiągają bowiem prawie wyłącznie blockbustery. Produkcje adresowane do dorosłych widzów wciąż cierpią na niską frekwencję. Ambitniejsze filmy zostały niemal całkowicie zepchnięte do małych kin, arthousów, które cieszą się prestiżem, ale nie są w stanie zapewnić produkcji komercyjnego sukcesu. Poza Ameryką sytuacja bywa jeszcze gorsza, gdyż dodatkowo małą popularnością cieszą się lokalne produkcje, które przed pandemią z powodzeniem rywalizowały z hollywoodzkimi tytułami.