Minionki: Wejście Gru - Ikony psot i złośliwości powracają w wielkim stylu

Minionki, które w ciągu ostatnich lat, począwszy od filmu "Jak ukraść Księżyc" z 2010 roku, stały się ikonami psot i złośliwości, teraz powracają w piątym pełnometrażowym filmie, który zachwyca publiczność na całym świecie. "Minionki: Wejście Gru" to opowieść jeszcze bardziej emocjonująca niż wszystkie poprzednie części razem wzięte! To również okazja do przedstawienia nowego bohatera. Otto, który zasila grupę Minionków ­(Kevina, Stuarta i Boba), jako postać zupełnie inna od pozostałych. Otto różni się od innych Minionków. Mimo, że jest tak samo niezdarny i pełen dobrych intencji jak pozostali, i nawet pomimo tego, że inni też popełniają błędy, to właśnie on jest w popełnianiu błędów najlepszy – mówi reżyser filmu Kyle Balda. Otto jest więc na samym początku outsiderem. Mówi za dużo i trochę różni się od pozostałych, co sprawia że Kevin, Stuart i Bob nie włączają go od razu do grupy. Ale w końcu dochodzimy do wniosku, że to są rzeczy, które świadczą o jego wyjątkowości: reprezentuje każdego z nas, który kiedykolwiek czuł, że nie przynależy do grupy fajnych dzieciaków.