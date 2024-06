Nie tylko "Kiler". Najlepsze role Janusza Rewińskiego

Janusz Rewiński - przypominamy najważniejsze role

Na przestrzeni lat Janusz Rewiński zaczął być utożsamiany z postacią "Siary" Siarzewskiego, w którego brawurowo wcielał się w dwóch częściach "Kilera". Jego cytaty stały się nie tylko częścią popkultury, ale także na stałe weszły do mowy powszechnej: "Jak ty żeś mnie teraz zaimponował"; "Memory, find, Siara. No, i wszystko jasne"; "Cycki se usmaż", czy "I cały misterny plan..." to zaledwie kilka przykładów wersów, które przetrwały próbę czasu.