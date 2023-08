Nie tylko Oppenheimer. Jak Polak Józef Rotblat budował bombę atomową

To na emigracji zastał go wybuch II wojny światowej (jego ukochana żona Tola została w Warszawie i zginęła w Holokauście w jednym z obozów zagłady). To również na emigracji mógł wykorzystać swój naukowy talent, co odkrywają twórcy dokumentu na arte.tv "Sen o atomie" w reżyserii Erica Bedarskiego. Wybitny polski fizyk, bojąc się, że hitlerowskie Niemcy zdołają pierwsze zbudować bombę atomową, przyłączył się więc do amerykańskiego Projektu Manhattan, którym kierował Robert Oppenheimer.