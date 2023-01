Nowy film producenta "Smoleńska". Warszawa obklejona plakatami, data premiery nieznana

Salwowała się ucieczką do polskich oddziałów powstańczych. Wzięła udział w kilku bitwach, potem trafiła do więzienia, schwytana przez wojska austriackie w Galicji. Zwolniona z aresztu wyjechała do Paryża i zaczęła działać w kołach emigracyjnych. Za granicą znów ubrała mundur: była sanitariuszką podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.