Nowy hit Netfliksa. Fenomenalny wynik, rekordowa widownia

Zgodnie z oczekiwaniami "Projekt Adam" stał się na Netfliksie wielkim przebojem. W ciągu trzech pierwszych dni widzowie oglądali go przez 92,4 mln godzin. Jest to 3. najlepszy rezultat osiągnięty na tej platformie przez film fabularny i rekordowy pośród produkcji adresowanych do młodszej widowni.