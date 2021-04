Olga Bołądź płakała na własnym filmie. Reżyser nie doczekał premiery

- Ukończyłem reżyserię filmową na PWSFTviT w Łodzi w 2001 r.. Jest to jedna z najstarszych szkół filmowych w Europie, dlatego jest bardzo zdyscyplinowana i klasyczna w swojej ideologii. To było dla mnie bardzo zdrowe, bo pochodziłem z dużo młodszej i niespokojnej kultury Islandii – opowiadał amerykańskiemu serwisowi IndieWire podczas festiwalu filmów niezależnych w Toronto w 2006 r.

- Jednocześnie polska szkoła jest bardzo liberalna i wolnomyślicielska, jest wspaniałym miejscem do kontemplacji, poszukiwania duszy i eksperymentowania z tym, co trzeba "powiedzieć" poprzez film, w chronionym środowisku – mówił Asgeirsson, który obronił dyplom w 2001 r.

"Jak tylko otworzą kina, to idźcie na 'Wolkę'. Wspaniałe kino. Kręciliśmy go w te wakacje na Islandii. Magiczna kraina, surowe krajobrazy i historia Anki. Ja się popłakałam mimo, że znam ten scenariusz na wylot, na pamięć, na zawsze! Kocham tę historię, a wy po prostu musicie to zobaczyć. Wolka to wolność, a wolność to walka" – pisała Olga Bołądź kilka tygodni przed śmiercią reżysera.