Opętanie to sprawa dla księdza czy lekarza? Niezwykła historia ojca Gabriele Amortha

Poza tym egzorcyzmy niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo, szczególnie dla osób o niestabilnej kondycji umysłowej. Mogą prowadzić do depresji, myśli samobójczych, czy morderczych. Znane są także przypadki, kiedy osoby poddawane egzorcyzmom umierały ("Egzorcyzmy Emily Rose"). Mimo to egzorcyzmy nadal się odbywają (obecnie poprzedza je zebranie dokumentacji medycznej). Kościół twierdzi, że liczba "opętanych" na całym świecie wzrasta. Psychiatrzy się co do tego zgadzają, jednak przyczyn upatrują raczej w życiu w ciągłym stresie, poczuciu frustracji wynikającym z tłumienia gniewu, aniżeli w nadprzyrodzonych mocach diabła. A jako skuteczną metodę leczenia wskazują terapię, nie egzorcyzmy.