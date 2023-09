Pasja ponad podziałami. Recenzja filmu "Neneh: gwiazda baletu"

Opowieści o nastolatkach z biednych dzielnic, które mimo różnic społecznych i środowiskowych pragną za wszelką cenę zostać primabalerinami, powstało już tak wiele, że można je wręcz uznać za gatunkową kalkę. A skoro to wszystko już było (i to wielokrotnie), można by dociekać, po co reżyser Ramzi Ben Sliman sięgnął po ten schemat ponownie. Odpowiedź znajdziemy już w zwiastunie. Tym, co stoi młodej adeptce na drodze do baletowej kariery, jest nie tylko pochodzenie i status materialny, ale przede wszystkim rasa i kolor skóry. Stwierdzenie, że świat tańca klasycznego od zawsze był biały, możemy usłyszeć już w jednej z pierwszych scen filmu, a to zaledwie początek prawdziwego festiwalu szykan i przejawów rasizmu, z jakimi będzie się musiała zmierzyć tytułowa bohaterka.